США призывают лидеров Молдавии быстрее сформировать правительство

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Представитель госдепартамента США Мари Харф назвала прошедшие в Молдавии парламентские выборы "вехой на пути к демократии" и призвала молдавских политиков быстрее сформировать правительство.

"США поздравляют народ Молдавии с парламентскими выборами 30 ноября — это очередная веха на пути демократического развития этой страны", - заявила Харф.

Она отметила, что в целом США разделяют оценку миссии ОБСЕ, чтобы выборы соответствовали международным стандартам и нормам. Так же, как и наблюдатели ОБСЕ, США обеспокоены решением молдавского Центризбиркома снять одну из партий с выборов за несколько дней до голосования, уточнила Харф.

"США призывают лидеров Молдавии действовать быстро, чтобы сформировать новое правительство", - добавила Харф. Она заявила, что новое правительство должно "бороться с коррупцией, продвигать реформы и найти всеобъемлющее и мирное решение для Приднестровского региона".

В воскресенье в Молдавии прошли выборы в парламент страны. Основная борьба разворачивается между политическими силами, образующими сейчас правящий проевропейский альянс (либерал-демократы, демократы), либералами и оппозиционными левыми партиями (коммунисты и социалисты), которые выступают за евразийскую интеграцию, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

После подсчета 95,85% протоколов с избирательных участков лидирует Партия социалистов Республики Молдова с 21,03% (318 тысяч 438 голосов), на втором месте Партия либерал-демократов Влада Филата — 19,68% или 297 тысяч 958 голосов; далее следуют компартия Владимира Воронина — 17,86% (270 тысяч 399 голосов), Демократическая партия — 15,89% (240 тысяч 638 голосов). Замыкает пятерку партий, которые проходят в парламент, Либеральная партия — 9,44% (142 тысяч 898 голосов).