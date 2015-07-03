США призывают к гуманитарной паузе в Йемене до конца Рамадана

Баку.3 июля. REPORT.AZ/США призывают к установлению немедленной гуманитарной паузы в Йемене на время священного для мусульман месяца Рамадан, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с критической гуманитарной ситуацией, грозящей народу Йемена, мы вновь присоединяемся к ООН и международному сообществу с призывом к немедленной гуманитарной паузе… до конца священного месяца Рамадан и празднования Ид аль-Фитра (исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в Рамадан - ред.)", - говорится в заявлении госдепартамента.

В среду ООН повысила уровень оценки гуманитарного кризиса в Йемене, заявив, что более 80% населения страны нуждаются в различной помощи.