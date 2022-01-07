О нас
Report Georgia
Аудио новости

США призвали власти Казахстана уважать права протестующих

США призвали власти Казахстана уважать права протестующих Соединенные Штаты считают, что власти Казахстана способны справиться с беспорядками собственными силами, без привлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Другие страны
7 января 2022 г. 23:23
США призвали власти Казахстана уважать права протестующих

Соединенные Штаты считают, что власти Казахстана способны справиться с беспорядками собственными силами, без привлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается ОДКБ. У нас есть вопросы относительно сущности просьбы (Казахстана об оказании ему срочного содействия), того, почему она была выдвинута, мы стремимся получать больше информации на этот счет. Мне представляется, что власти и правительство Казахстана, безусловно, обладают потенциалом, который позволяет надлежащим образом заниматься ситуацией с протестами, делать это с соблюдением прав протестующих, одновременно сохраняя закон и порядок", - утверждал Блинкен.

"Так что неясно, почему они (руководители Казахстана) чувствуют необходимость в какой-либо внешней помощи", - считает глава внешнеполитического ведомства США.

По его словам, Вашингтон призывает миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права участников акций протеста. При этом Блинкен выразил мнение, что в основе нынешних беспорядков в Казахстане лежат причины экономического и политического характера. "Мы, разумеется, призываем эти миротворческие силы (ОДКБ) и правоохранительные органы (Казахстана) соблюдать международные права человека, стандарты в поддержку мирного урегулирования", - отметил госсекретарь США. "И, опять-таки, мы надеемся, что само правительство (Казахстана) сможет быстро заняться проблемами, которые фундаментальным образом являются экономическими и политическими по (своей) природе", - полагает Блинкен. С его точки зрения, "именно всем этим и вызваны протесты".

Кроме того, он высказался за то, чтобы правительство Казахстана действовало в складывающейся ситуации пропорционально угрозам, и осудил применение насилия, в том числе в отношении представителей и органов власти республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Blinken: “Qazaxıstan KTMT-nın iştirakı olmadan iğtişaşlara qarşı mübarizə aparmağa qadirdir”

Самое важное

Генпрокуратура: Расследуется факт вырубки деревьев в Баку экс-депутатом
Генпрокуратура: Расследуется факт вырубки деревьев в Баку экс-депутатом
7 января 2022 г. 13:15
Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
6 января 2022 г. 19:57
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
6 января 2022 г. 12:35
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
Военный автомобиль ВС Азербайджана попал в ДТП, два человека получили ранения
Военный автомобиль ВС Азербайджана попал в ДТП, два человека получили ранения
5 января 2022 г. 20:24
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
5 января 2022 г. 14:19
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
4 января 2022 г. 19:10
МВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
ФотоМВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
3 января 2022 г. 13:22
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
3 января 2022 г. 10:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi