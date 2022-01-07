США призвали власти Казахстана уважать права протестующих

Соединенные Штаты считают, что власти Казахстана способны справиться с беспорядками собственными силами, без привлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Соединенные Штаты считают, что власти Казахстана способны справиться с беспорядками собственными силами, без привлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается ОДКБ. У нас есть вопросы относительно сущности просьбы (Казахстана об оказании ему срочного содействия), того, почему она была выдвинута, мы стремимся получать больше информации на этот счет. Мне представляется, что власти и правительство Казахстана, безусловно, обладают потенциалом, который позволяет надлежащим образом заниматься ситуацией с протестами, делать это с соблюдением прав протестующих, одновременно сохраняя закон и порядок", - утверждал Блинкен.

"Так что неясно, почему они (руководители Казахстана) чувствуют необходимость в какой-либо внешней помощи", - считает глава внешнеполитического ведомства США.

По его словам, Вашингтон призывает миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права участников акций протеста. При этом Блинкен выразил мнение, что в основе нынешних беспорядков в Казахстане лежат причины экономического и политического характера. "Мы, разумеется, призываем эти миротворческие силы (ОДКБ) и правоохранительные органы (Казахстана) соблюдать международные права человека, стандарты в поддержку мирного урегулирования", - отметил госсекретарь США. "И, опять-таки, мы надеемся, что само правительство (Казахстана) сможет быстро заняться проблемами, которые фундаментальным образом являются экономическими и политическими по (своей) природе", - полагает Блинкен. С его точки зрения, "именно всем этим и вызваны протесты".

Кроме того, он высказался за то, чтобы правительство Казахстана действовало в складывающейся ситуации пропорционально угрозам, и осудил применение насилия, в том числе в отношении представителей и органов власти республики.