Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ США призвали Венесуэлу уважать международное право и суверенитет соседних стран на фоне сообщений о перехвате венесуэльским военным кораблем норвежского судна, которое ведет работы у побережья Гайаны по контракту с Exxon Mobil.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в воскресенье заместитель представителя госдепа Роберт Палладино.

"Призываем Венесуэлу уважать международное право и суверенитет соседей. Следим за сообщениями, что ВМС Венесуэлы могли вмешаться в работу судов, которые действуют от имени Exxon Mobil", - написал он в своем Twitter.

Он подчеркнул, что Гайана имеет право на разведку и разработку ресурсов в своих территориальных водах и эксклюзивной экономической зоне.