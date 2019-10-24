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США призвали Турцию быть осторожнее с Россией

​США призвали Турцию быть осторожнее с Россией

Американская сторона посоветовала Турции быть осторожнее с Россией при заключении соглашений по Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации Белого дома.По его словам, Соединенные Штаты будут помогать Турции, пристально следя за действиями российской стороны, где бы они ни были.

“Мы призываем наших друзей в Турции и всех остальных быть осторожными”, - сказал источник.

Также источник отметил, что американская сторона никак не повлияла на существующий договор между странами.

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