США призвали своих граждан покинуть Сирию

Госдеп США в субботу призвал американских граждан покинуть Сирию пока для этого в Дамаске "остаются доступными коммерческие возможности".
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Госдепа.
"Ситуация в Сирии продолжает оставаться нестабильной и непредсказуемой, по всей стране идут активные столкновения между вооруженными группировками", - говорится в заявлении.
Ведомство также предупредило американских граждан, решивших остаться в Сирии о том, что им "необходимо будет придумать план действий на случай чрезвычайных ситуаций".