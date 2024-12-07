США призвали своих граждан покинуть Сирию

Посольство США в Сирии в субботу призвало американских граждан покинуть страну "пока в Дамаске есть такая возможность".

Госдеп США в субботу призвал американских граждан покинуть Сирию пока для этого в Дамаске "остаются доступными коммерческие возможности".

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Госдепа.

"Ситуация в Сирии продолжает оставаться нестабильной и непредсказуемой, по всей стране идут активные столкновения между вооруженными группировками", - говорится в заявлении.

Ведомство также предупредило американских граждан, решивших остаться в Сирии о том, что им "необходимо будет придумать план действий на случай чрезвычайных ситуаций".