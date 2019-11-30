США призвали стран-участниц НАТО увеличить расходы на оборону

Американская сторона призвала лидеров стран-членов НАТО увеличить финансирование оборонных расходов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По данным источника, Белый дом будет ждать от стран-участниц Североатлантического альянса роста оборонных расходов до 2% ВВП. Отмечается, что в настоящее время такого показателя смогли достичь только девять стран-участниц НАТО.

Идею по увеличению расходов на оборону также оценил и одобрил президент США Дональд Трамп, так как он хочет, чтобы альянс стал сильнее.