​США призвали союзников не использовать технику Huawei

США считают, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei нельзя использовать при создании телекоммуникационных сетей пятого поколения по соображениям безопасности.

Об этом вице-президент США Майкл Пенс заявил в четверг на встрече с журналистами после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы четко заявили Канаде и другим нашим союзникам о том, что считаем продукцию компании Huawei несовместимой с интересами безопасности США, наших союзников или других свободолюбивых стран, - заявил он. - Мы выступаем с соответствующими обращениями к нашим партнерам в Европе, мы выступаем с призывами к Канаде и продолжаем обсуждение этого вопроса".

По словам вице-президента США, китайские власти могут получить доступ к информации, собираемой китайскими компаниями, такими, как Huawei. "При создании телекоммуникационных сетей 5G такие компании получают доступ к информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, что несовместимо с интересами США, - добавил он. - США и впредь будут занимать твердую позицию в этом вопросе и содействовать появлению альтернатив в том, что касается создания телекоммуникационных сетей 5-го поколения в США, Канаде и странах-союзниках США". "Мы считаем, что сможем создать альтернативу Huawei, в результате чего не будут поставлены под угрозу безопасность и частная информация", - добавил он.