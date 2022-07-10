США призвали Шри-Ланку серьезно подойти к вопросу формирования нового правительства

Соединенные Штаты призвали власти Шри-Ланки подойти к вопросу формирования правительства с приверженностью делу улучшения страны.

Соединенные Штаты призвали власти Шри-Ланки подойти к вопросу формирования правительства с приверженностью делу улучшения страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье во время пресс-конференции в столице Таиланда.

Он напомнил, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил, что уйдет в отставку, "когда все партии согласятся сформировать новое правительство". "Мы бы призвали парламент Шри-Ланки подойти к этому вопросу с приверженностью делу улучшения страны, а не какой-то одной партии", - сказал Блинкен, пояснив, что этот процесс "возлагается на правительство". Госсекретарь также добавил, что США отслеживают ситуацию после того, как спикер парламента Шри-Ланки заявил о намерении президента страны Готабаи Раджапаксы уйти в отставку 13 июля.

По словам Блинкена, "существующее правительство должно работать быстро, чтобы попытаться определить и реализовать решения, которые вернут перспективу долгосрочной экономической стабильности, устранить недовольство народа Шри-Ланки, которое настолько сильно и ощутимо в связи с ухудшением экономических условий, включая власть, продовольствие,... нехватку топлива". "Сейчас тысячи людей всех слоев общества выходят на улицы в поисках ответственности, транспарентности и лучшего будущего", - заявил он.