США призвали РФ повлиять на Сирию

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Воздействовать на власти в Дамаске, чтобы они предоставили мировому сообществу возможность обеспечивать непрерывную доставку гуманитарной помощи нуждающемуся населению Сирии, призвали Россию Соединенные Штаты, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Выступая на регулярном брифинге для журналистов, начальник пресс-службы госдепартамента США Джон Кирби фактически возложил на правительство в Дамаске ответственность за то, что жители сирийского города Мадая в столичной провинции Риф-Димашк умирают от голода. Практика "нарушенных обещаний", используемая Дамаском, должна прекратиться, заявил в связи с этим официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, продолжал он, "мы... призываем Россию использовать свое влияние на режим Асада, чтобы тот позволил немедленному и беспрепятственному гуманитарному содействию достигать нуждающихся в нем на постоянной основе". Это "не может быть единичным случаем", сказал Кирби.