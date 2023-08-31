Госдеп: США обеспокоены развитием событий в Габоне

США обеспокоены развитием событий в Габоне и призывают захвативших там власть военных освободить членов правительства.

США обеспокоены развитием событий в Габоне и призывают захвативших там власть военных освободить членов правительства.

Как передает Report, об этом сообщили в Госдепартаменте.

"Мы по-прежнему решительно выступаем против захватов власти военными и неконституционной передачи власти. Мы призываем ответственных лиц освободить и обеспечить безопасность членов правительства и их семей, а также сохранить гражданское правление", - говорится в заявлении Госдепа.

США поддерживают народ Габона, призывают к "сдержанности" и диалогу, отметили в ведомстве.

Ранее группа военных в Габоне в эфире общественного телевидения заявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет. Организаторы переворота объявили итоги выборов недействительными, распустили все институты власти, а границы страны закрыли. Лидером страны на время переходного периода стал генерал Брис Олигуи Нгему.