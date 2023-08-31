О нас

Госдеп: США обеспокоены развитием событий в Габоне

Госдеп: США обеспокоены развитием событий в Габоне США обеспокоены развитием событий в Габоне и призывают захвативших там власть военных освободить членов правительства.
Другие страны
31 августа 2023 г. 09:45
Госдеп: США обеспокоены развитием событий в Габоне

США обеспокоены развитием событий в Габоне и призывают захвативших там власть военных освободить членов правительства.

Как передает Report, об этом сообщили в Госдепартаменте.

"Мы по-прежнему решительно выступаем против захватов власти военными и неконституционной передачи власти. Мы призываем ответственных лиц освободить и обеспечить безопасность членов правительства и их семей, а также сохранить гражданское правление", - говорится в заявлении Госдепа.

США поддерживают народ Габона, призывают к "сдержанности" и диалогу, отметили в ведомстве.

Ранее группа военных в Габоне в эфире общественного телевидения заявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет. Организаторы переворота объявили итоги выборов недействительными, распустили все институты власти, а границы страны закрыли. Лидером страны на время переходного периода стал генерал Брис Олигуи Нгему.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US expresses grave concern over Gabon coup
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: “ABŞ Qabondakı hərbi çevrilişdən narahatdır”

Экслюзивные новости

Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
30 августа 2023 г. 14:58
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
28 августа 2023 г. 14:42
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
28 августа 2023 г. 12:34
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi