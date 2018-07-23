США призвали не ослаблять давление на КНДР

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Госдепартамент США в понедельник заявил о приверженности договоренностям с КНДР, но призвал международное сообщество продолжать оказывать давление на Пхеньян до полной денуклеаризации страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, комментарий госдепартамента последовал в связи с публикацией минфином США рекомендаций по торгово-экономическим отношениям с КНДР и возможных санкционных рисках в связи с этим.

"Эти рекомендации не налагают новых санкций на Северную Корею. США по-прежнему привержены совместному заявлению, которое президент (Дональд) Трамп и председатель Ким (Чен Ын) подписали 12 июня в Сингапуре. Как сказал президент, санкции будут применяться и оставаться в силе. Международное сообщество не может ослаблять давления, пока КНДР не проведет денуклеаризацию", — говорится в сообщении госдепартамента.

В рекомендациях минфина описываются основные практики, которые пытается использовать КНДР для обхода американских и международных санкций, введенных СБ ООН в связи с ядерными и ракетными испытаниями Пхеньяна.