США призвали мировое сообщество поддержать решение США по Ирану

Баку. 13 января. REPORT.AZ/Соединённые Штаты ожидают поддержки со стороны мирового сообщества в противостоянии «опасного и дестабилизирующего поведения» Ирана.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли на фоне решения Вашингтона по иранской ядерной сделке.

“В ООН мы с нетерпением ожидаем нового международного сотрудничества для усиления действий против иранской ракетной активности, ужесточения эмбарго на поставки оружия, которое Иран нарушает, расправы над иранским спонсорством терроризма и освещения нарушения прав человека в Иране”, — говорится в заявлении дипломата.

При этом она добавила, что “ядерная сделка препятствует миру”, а Иран должен прекратить всевозможные “нарушения международных норм и резолюций ООН”.