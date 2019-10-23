 Наверх

США призвали КНДР вернуться за стол переговоров

США призвали КНДР вернуться за стол переговоров

США призывают КНДР вернуться за стол переговоров, заявил, постпред США при Конференции по разоружению Роберт Вуд, выступая в Первом комитете ГА ООН.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп показал перспективу светлого будущего для КНДР, если она примет стратегическое решение о денуклеаризации. Так что мы призываем КНДР вернуться за стол переговоров", - сказал Вуд.

Делегация КНДР во главе с Ким Мен Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, ранее проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!