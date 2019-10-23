США призвали КНДР вернуться за стол переговоров

США призывают КНДР вернуться за стол переговоров, заявил, постпред США при Конференции по разоружению Роберт Вуд, выступая в Первом комитете ГА ООН.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп показал перспективу светлого будущего для КНДР, если она примет стратегическое решение о денуклеаризации. Так что мы призываем КНДР вернуться за стол переговоров", - сказал Вуд.

Делегация КНДР во главе с Ким Мен Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, ранее проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое.