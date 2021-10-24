США призвали КНДР прекратить ракетные пуски и возобновить диалог

Спецпосланник США по КНДР Сунг Ким призвал Пхеньян прекратить испытания ракет.

Спецпосланник США по КНДР Сунг Ким призвал Пхеньян прекратить испытания ракет.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

"Мы призываем КНДР прекратить эти провокации и другие действия, которые дестабилизируют обстановку. Вместо этого следует начать диалог", - сказал он после переговоров с официальными лицами Сеуле.

Дипломат напомнил, что США готовы к такому диалогу с КНДР, причем без предварительных условий.

Северная Корея в последние месяцы активизировала испытания баллистических ракет, что вызвало тревогу у многих стран.

В частности, 20 октября страна подтвердила, что днем ранее провела с подлодки пуск баллистической ракеты нового типа.