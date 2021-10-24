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США призвали КНДР прекратить ракетные пуски и возобновить диалог

США призвали КНДР прекратить ракетные пуски и возобновить диалог Спецпосланник США по КНДР Сунг Ким призвал Пхеньян прекратить испытания ракет.
Другие страны
24 октября 2021 г. 15:53
США призвали КНДР прекратить ракетные пуски и возобновить диалог

Спецпосланник США по КНДР Сунг Ким призвал Пхеньян прекратить испытания ракет.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

"Мы призываем КНДР прекратить эти провокации и другие действия, которые дестабилизируют обстановку. Вместо этого следует начать диалог", - сказал он после переговоров с официальными лицами Сеуле.

Дипломат напомнил, что США готовы к такому диалогу с КНДР, причем без предварительных условий.

Северная Корея в последние месяцы активизировала испытания баллистических ракет, что вызвало тревогу у многих стран.

В частности, 20 октября страна подтвердила, что днем ранее провела с подлодки пуск баллистической ракеты нового типа.

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