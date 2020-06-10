​США призвали Китай вести себя как великая держава

Власти США призвали Китай принять участие в переговорах о контроле над вооружениями с Россией и Америкой, которые пройдут в Вене.
Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, соответствующее сообщение опубликовал в своем Twitter-аккаунте спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Биллинглси призвал Китай пересмотреть свое решение об отказе от переговоров в данном формате, так как "достижение статуса великой державы означает поведение с ответственностью, присущей великой державе". По его словам, КНР пора перестать выстраивать "Великую стену секретности" вокруг своих ядерных мощностей. Он отметил, что Китай ждут на переговорах в Вене.