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США призвали Китай вести себя как великая держава

​США призвали Китай вести себя как великая держава

Маршалл Биллингсли

Власти США призвали Китай принять участие в переговорах о контроле над вооружениями с Россией и Америкой, которые пройдут в Вене.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, соответствующее сообщение опубликовал в своем Twitter-аккаунте спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Биллинглси призвал Китай пересмотреть свое решение об отказе от переговоров в данном формате, так как "достижение статуса великой державы означает поведение с ответственностью, присущей великой державе". По его словам, КНР пора перестать выстраивать "Великую стену секретности" вокруг своих ядерных мощностей. Он отметил, что Китай ждут на переговорах в Вене.

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