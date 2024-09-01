США призвали Китай воздержаться от эскалации ситуации в Южно-Китайском море

Американские власти осуждают шаги КНР, направленные на усиление эскалации в Южно-Китайском море.

Американские власти осуждают шаги КНР, направленные на усиление эскалации в Южно-Китайском море.

Как сообщает Report , об этом говорится в размещенном на сайте Госдепа заявлении пресс-секретаря ведомства Мэттью Миллера.

США выразили поддержку своему союзнику в лице Филиппин.

"Соединенные Штаты поддерживают своего союзника - Филиппины - и осуждают опасные и вызывающие эскалацию действия Китайской Народной Республики (КНР) 31 августа в Южно-Китайском море", - отмечается в заявлении.

В Вашингтоне также призвали КНР впредь согласовывать свои претензии с нормами международного права.

"Незаконные претензии КНР на "территориальный суверенитет" угрожают свободе судоходства", — резюмировал представитель Госдепартамента.