США призвали Китай начать переговоры по ядерному оружию

Американская администрация убеждена, что отсутствие диалога по ядерным вооружениям между Китаем и Соединенными Штатами играет дестабилизирующую роль, и Вашингтон призывает Пекин начать такие переговоры.

Американская администрация убеждена, что отсутствие диалога по ядерным вооружениям между Китаем и Соединенными Штатами играет дестабилизирующую роль, и Вашингтон призывает Пекин начать такие переговоры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

Салливан напомнил, что Москва и Вашингтон поддерживали диалог, касавшийся ядерного оружия и доктрин его применения, даже в самые сложные периоды холодной войны. "У нас этого нет с Китаем. И это по своему существу играет дестабилизирующую роль. Нам нужно сгенерировать это посредством интенсивного диалога между Соединенными Штатами и Китаем", - сказал советник американского лидера.

По его словам, "Соединенные Штаты остаются фундаментально доступными для этого диалога". "Мы надеемся, что китайская сторона в какой-то момент решит к нам в этом присоединиться", - отметил Салливан.