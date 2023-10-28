США призвали Израиль отказаться от наземной операции в секторе Газа

Администрация США призывает Израиль пересмотреть планы о проведении крупной наземной операции в секторе Газа и сделать выбор в пользу ограниченных операций с использованием авиации и спецназа.

Администрация США призывает Израиль пересмотреть планы о проведении крупной наземной операции в секторе Газа и сделать выбор в пользу ограниченных операций с использованием авиации и спецназа.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает The Washington Post.

По данным издательства, власти США очень обеспокоены возможными последствиями полномасштабной операции и все больше сомневаются, что она поможет Израилю добиться поставленной им цели ликвидировать палестинское движение ХАМАС.

Кроме того, администрация США обеспокоена, что наземная операция может привести к многочисленным жертвам среди палестинских граждан и израильских солдат, что "потенциально может спровоцировать резкую эскалацию боевых действий в регионе".

Вашингтон считает, что точечные удары по позициям ХАМАС больше поспособствуют переговорам по освобождению заложников, будут менее смертоносными, с меньшей вероятностью прервут поставки гуманитарной помощи и не спровоцируют более широкую войну в регионе.