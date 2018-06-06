США призвали Иран остановить обогащение урана и не заниматься переработкой плутония

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты потребовали от властей Ирана прекратить процесс обогащения урана и не заниматься обработкой плутония. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Мы видели сообщения об этом... Иран должен прекратить обогащение урана и не заниматься переработкой плутония <...> У Ирана не должно быть возможностей по созданию ядерного оружия", - отметила Науэрт.

Дипломат подчеркнула, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае такого рода действий со стороны Исламской Республики должно сообщить о них в ООН. Она также рассказала, что США изучают сообщения, в которых говорится о том, что Тегеран якобы собирается запретить инспекторам МАГАТЭ посещать связанные с ядерной программой предприятия в стране.