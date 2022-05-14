США призвали Иран определиться с будущим ядерной сделки

США призывают Иран решить, заинтересован ли он в быстром восстановлении ядерной сделки, и считают, что достижение согласия по данному вопросу по-прежнему не гарантировано.

США призывают Иран решить, заинтересован ли он в быстром восстановлении ядерной сделки, и считают, что достижение согласия по данному вопросу по-прежнему не гарантировано.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости высокопоставленный представитель госдепартамента.

"На данный момент достижение сделки по-прежнему не гарантировано. Ирану необходимо решить, будет ли он настаивать на не относящихся к сделке условиях и хочет ли он быстро достичь договоренности, которая, как мы полагаем, отвечала бы интересам всех сторон", - сказал представитель американского дипведомства, комментируя ход переговоров по восстановлению сделки по иранскому атому.

По словам дипломата, США и их партнеры "готовы к этому, причем давно". "Теперь дело за Ираном", - подчеркнул собеседник агентства.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.