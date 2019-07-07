США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска

Соединённые Штаты призывают Германию отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в интервью изданию Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы хотим от Германии (отправки) наземных войск, чтобы частично заменить наших военнослужащих", - сказал он.

По словам Джеффри, террористическую группировку "Исламское государство" можно победить с помощью сирийских сил, однако необходимо и международное присутствие, чтобы обеспечивать авиационную поддержку, логистику, обучение и техническую помощь.