США призвали ЕС к более эффективному обмену разведданными

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Белый дом призвал Евросоюз к более эффективному обмену разведывательными данными по терроризму в связи с угрозой терактов.

"США давно делятся информацией со странами Европы в соответствии с имеющимися соглашениями. Это та область, в которой, как мы считаем, наши европейские партнеры могут сделать больше: улучшить количество и качество информации, которой они делятся друг с другом, а также улучшить объем информации и пути, которыми они делятся информацией с США. Мы к этому определенно готовы", — сказал представитель Белого дома Джош Эрнест.

"Мы готовы помочь нашим союзникам в Европе бороться с этой срочной угрозой", — добавил Эрнест, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".