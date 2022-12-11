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США призвали Белград и Приштину к немедленной деэскалации

США призвали Белград и Приштину к немедленной деэскалации Соединенные Штаты призвали власти Сербии и непризнанного Косова к незамедлительному принятию мер по деэскалации ситуации на севере края.
Другие страны
11 декабря 2022 г. 23:33
США призвали Белград и Приштину к немедленной деэскалации

Соединенные Штаты призвали власти Сербии и непризнанного Косова к незамедлительному принятию мер по деэскалации ситуации на севере края.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении посольств США в Белграде и Приштине.

"Призываем всех проявлять максимальную сдержанность, принимать незамедлительные меры по деэскалации ситуации, воздерживаться от провокационных действий. Мы настоятельно призываем стороны работать в рамках диалога при содействии ЕС для решения вопросов, вызывающих озабоченность", - говорится в заявлении.

В диппредставительствах также уточнили, что рассчитывают на скорейший демонтаж возведенных баррикад.

"Те, кто установил незаконные блокпосты, должны немедленно их демонтировать. Мы ожидаем прекращения всех угроз насилия и запугивания", - отмечается в документе.

Ранее на КПП "Яринье" на административной линии между Косово и Метохией и Центральной Сербией был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. В ответ сербское население перекрыло баррикадами проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышло на акции протеста. К баррикадам стянули патрули Миссии Евросоюза в Косове, а также сотрудников Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии.

Впоследствии премьер непризнанного Косова Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады до вечера воскресенья. В противном случае он пригрозил провести операцию по ликвидации заграждений с привлечением косовской полиции.

Из-за обострения ситуации на севере Косова президент Сербии Александар Вучич провел экстренное заседание Совета национальной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Belqrad və Priştinanı dərhal gərginliyi azaltmağa çağırıb

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