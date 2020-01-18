​США признали потерю лидерства в сфере гиперзвукового оружия

США были мировыми лидерами в области гиперзвукового оружия, но разработки потерпели неудачу и теперь потребуются годы, чтобы восстановить позиции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

"В области гиперзвука мы сейчас серьезно соревнуемся с рядом конкурентов в мире. Мы были впереди десять лет назад. У нас были две программы, два прототипа… Они не очень хорошо работали. Что мы сделали после того, как они потерпели неудачу? Мы начали многолетние исследования причин неудач и затем отменили эти программы", - рассказал Хайтен, выступая в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.

Он признал, что теперь после остановки разработок "уйдут годы на восстановление", и призвал ускорить этот процесс, чего, по его словам, пока не делается.

В последнее время США ведут активную работу над созданием гиперзвуковых ракет. Так, в 2018 году американские военные начали работу над ракетой ARRW класса "воздух — земля". Параллельно США создают гиперзвуковую ракету HCSW дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил. В общей сумме создание ARRW и HCSW обойдется американскому бюджету почти в полтора миллиарда долларов.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подтвердил факт разработки гиперзвукового оружия.

Единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием, - Россия. В прошлом году президент страны Владимир Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард" и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".

В октябре 2019 года Путин отметил, что что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в России будет уже более новое оружие, ученые работают над этим.