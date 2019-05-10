Помпео призвал освободить вице-спикера оппозиционного парламента Венесуэлы

США призывают к немедленному освобождению первого вице-спикера оппозиционного парламента Венесуэлы Эдгара Самбрано, который ранее был задержан, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее о задержании Самбрано, как одного из руководителей госперворота 30 апреля в Венесуэле, сообщил глава Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.

По словам Помпео, это является "неприемлемым и незаконным шагом". "Самбрано должен быть немедленно освобожден", - говорится в распространенном заявлении Помпео.

Оппозиция в Венесуэле 30 апреля попыталась совершить переворот. Глава парламента Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Николаса Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота, Мадуро распорядился начать расследование событий 30 апреля.