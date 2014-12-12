США приветствуют роль Саудовской Аравии в борьбе с терроризмом

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Администрация США поддерживает усилия Саудовской Аравии по борьбе с терроризмом и по поддержке сирийской оппозиции, заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

По его словам, президент Барак Обама в пятницу проводит встречу в Белом доме с главой саудовского МВД Мухаммедом ибн-Наифом, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Они намерены обсудить региональные проблемы, в том числе усилия коалиции по борьбе с "Исламским государством", а также шаги, нацеленные на подрыв экстремистской идеологии этой организации", — сказал Эрнест.

Он также отметил, что в ходе переговоров будут обсуждены "усилия по борьбе с угрозой, исходящей от "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове и по поддержке стабильности в Йемене".

"Мы неоднократно говорили о поддержке Эр-Риядом международной коалиции в борьбе с ИГ. Вклад Саудовской Аравии, в частности, заключается в том, что она согласилась принять у себя тренировочные миссии, в рамках которых войска США и коалиции будут готовить представителей умеренной сирийской оппозиции для борьбы с боевиками ИГ. Мы приветствуем подобный вклад саудовской стороны", — отметил Эрнест.

Террористическая организация "Исламское государство" (ранее "Исламское государство Ирака и Леванта") провозгласила "халифат" на захваченных территориях Сирии и Ирака летом этого года. ИГ набрала наибольшую силу во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил и приобрела репутацию одной из самых жестоких. В результате действий боевиков погибли несколько тысяч мирных жителей, сотни тысяч стали беженцами и еще несколько тысяч человек находятся в заложниках.

США при поддержке ряда союзных стран с 23 сентября начали наносить по позициям ИГ в Сирии удары с воздуха, с августа аналогичная операция проходит в Ираке. При этом США задействовали авиацию без разрешения сирийских властей.