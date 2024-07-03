США приветствуют "добросовестный диалог" с Венесуэлой

Госдепартамент США приветствует "добросовестный диалог" с Венесуэлой.

Госдепартамент США приветствует "добросовестный диалог" с Венесуэлой.

Как передает Report, об этом сказал на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель в ответ на заявление главы Венесуэлы Мадуро о возобновлении переговоров двух стран.

"В контексте Венесуэлы вы уже слышали от нас ранее, что мы приветствуем добросовестный диалог", - сказал он.

По словам Пателя, США поддерживают "желание венесуэльского народа провести состязательные и инклюзивные выборы 28 июля".

"И мы ясно понимаем, что демократические перемены не будут легкими, что они, разумеется, требуют серьезной приверженности. Мы продолжим работать с мировым сообществом и демократическими действующими лицами в Венесуэле, чтобы поддерживать чаяния венесуэльского народа", - отметил Патель.

Ранее Мадуро сообщил, что Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США о восстановлении отношений между двумя странами.