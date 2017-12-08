США приступили к реализации указа о запрете въезда гражданам шести стран

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ США в пятницу приступили к реализации указа президента Дональда Трампа о запрете въезда гражданам шести стран.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в госдепартаменте.

"Никакие (ранее выданные) визы не будут аннулированы в соответствии с указом, и предполагается, что ограничения (на въезд в США) не будут постоянными. Ограничения носят условный характер и могут быть сняты, если (упомянутые в указе) страны будут работать с правительством США над обеспечением безопасности американцев", - говорится в сообщении госдепартамента.

Напомним, что запрет касается граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Также Трамп отдельно запретил въезд гражданам КНДР и чиновникам Венесуэлы.