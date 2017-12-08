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    США приступили к реализации указа о запрете въезда гражданам шести стран

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ США в пятницу приступили к реализации указа президента Дональда Трампа о запрете въезда гражданам шести стран. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в госдепартаменте.

    "Никакие (ранее выданные) визы не будут аннулированы в соответствии с указом, и предполагается, что ограничения (на въезд в США) не будут постоянными. Ограничения носят условный характер и могут быть сняты, если (упомянутые в указе) страны будут работать с правительством США над обеспечением безопасности американцев", - говорится в сообщении госдепартамента.

    Напомним, что запрет касается граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Также Трамп отдельно запретил въезд гражданам КНДР и чиновникам Венесуэлы.

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