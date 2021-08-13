США приступили к переброске дополнительных сил в Кабул

«Вашингтон уже приступил к переброске дополнительных военнослужащих в столицу Афганистана для проведения эвакуации американских дипломатов, основная часть войск прибудет до конца выходных».

«Вашингтон уже приступил к переброске дополнительных военнослужащих в столицу Афганистана для проведения эвакуации американских дипломатов, основная часть войск прибудет до конца выходных».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге.

"Некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле. Остальные силы будут продолжать прибывать в течение следующих нескольких дней. Я рассчитываю, что до конца выходных основная часть из 3 тыс (американских военнослужащих) будет на месте. Возможно, не все, но основная часть", - отметил он.

"Переброска войск происходит в данный момент", - добавил Кирби. По его словам, в Кабул отправится и бригадная группа 82-й воздушно-десантной дивизии Армии (Сухопутных сил) США, которую должны были перебросить в Кувейт.

США готовы корректировать военное присутствие в Афганистане в зависимости от обстановки, сообщили в Пентагоне. США осознают, что авиаудары не смогут полностью изменить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане. США озабочены скоростью наступления талибов, рассчитывают, что власти Афганистана проявят волю к борьбе, отметили в Пентагоне.