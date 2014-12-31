​США приступили к изучению военной доктрины России

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Пентагон начал изучать новую военную доктрину России, несмотря на то, что США и их союзники в НАТО не стремятся к конфронтации в отношениях с Москвой.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru, об этом агентству "Sputnik" рассказала представитель американского военного ведомства, подполковник Ванесса Хилмэн (Vanessa Hillman).

"США анализируют новую военную доктрину России. Ни Вашингтон, ни НАТО не являются угрозами для Москвы. При этом НАТО последние 20 лет работала над тем, чтобы построить партнерские отношения с Россией", - заявила Хилмэн. По ее словам, предполагаемые действия России в Украине бросили вызов американскому представлению о мире в Европе.

"Необходимо, чтобы Россия соблюдала нормы как международного права, так и своих обязательств", - отметила представитель Пентагона, добавив, что Вашингтон не пойдет на компромисс в вопросах безопасности стран Европы.