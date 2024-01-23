США приступают к строительству стратегических бомбардировщиков шестого поколения

Пентагон заключил с корпорацией Northrop Grumman контракт на строительство первой партии стратегических стелс-бомбардировщиков шестого поколения B-21 Raider/

Пентагон заключил с корпорацией Northrop Grumman контракт на строительство первой партии стратегических стелс-бомбардировщиков шестого поколения B-21 Raider.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило издание Breaking Defense.

Заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Уильям ЛаПланте сообщил изданию, что, основываясь на результатах испытаний, он "одобрил начало производства небольшой партии В-21".

Детали контракта, количество и сроки выпуска самолетов не раскрываются. Предполагается, что в его рамках будет произведена первая серийная группа бомбардировщиков данного типа.

По данным ВВС США, первый B-21 под именем Cerberus уже совершил два испытательных полета - 10 ноября прошлого года и 17 января. Корпорация-разработчик Northrop Grumman построила уже шесть самолетов данного типа.

В начале декабря 2022 года Пентагон впервые официально представил новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider в ходе презентации на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл, штат Калифорния. Последовавшие тестовые полеты самолета проводились с аэродрома завода.

Командование глобального удара ВВС США предполагает получить на вооружение первый B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году.