США приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе

США приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе с 7 декабря.

США приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 7 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом The Wall Street Journal сообщил источник в Госдепе.

Зарубежные СМИ отмечают, что НАТО выпустило заявление в связи с выходом России из ДОВСЕ. Страны-члены альянса осудили решение РФ и заявили, что намерены приостановить действие Договора "на такой срок, который потребуется". Альянс, в частности, обвинил РФ в "пренебрежении к контролю над вооружениями", а также в подрыве "основанного на правилах международного порядка".