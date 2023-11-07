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США приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе

США приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе США приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе с 7 декабря.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 15:26
США приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе

США приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 7 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом The Wall Street Journal сообщил источник в Госдепе.

Зарубежные СМИ отмечают, что НАТО выпустило заявление в связи с выходом России из ДОВСЕ. Страны-члены альянса осудили решение РФ и заявили, что намерены приостановить действие Договора "на такой срок, который потребуется". Альянс, в частности, обвинил РФ в "пренебрежении к контролю над вооружениями", а также в подрыве "основанного на правилах международного порядка".

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Версия на английском языке US to suspend participation in Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
Версия на азербайджанском языке ABŞ və digər NATO ölkələri Avropada Adi Silahlı Qüvvələr haqqında müqavilədən çıxır

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