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США приостановят поддержку Гватемалы, Гондураса и Сальвадора

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Президент США Дональд Трамп поручил приостановить оказание прямой поддержки Гватемале, Гондурасу и Сальвадору. Как  передает Report со ссылкой на РИА Новости,  об этом сообщает телеканал ABC.

"По распоряжению госсекретаря (Майка Помпео), мы выполняем поручение президента и прекращаем программы внешней помощи для "северного треугольника" (Гватемалы, Гондураса, Сальвадора) в рамках 2017 и 2018 финансового года", - заявил телеканалу представитель госдепартамента. "Мы будем взаимодействовать с конгрессом в рамках этого процесса", - добавил он.

Как отмечает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, около 627 миллионов долларов, которые конгресс в прошлом году выделил для стран Центральной Америки, находятся "в подвешенном состоянии" в административно-бюджетном управлении Белого дома.

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