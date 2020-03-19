США приостановили выдачу виз в большинстве стран

Госдеп США объявил о приостановлении оказания визовых услуг в большинстве стран мира из-за распространения коронавируса.

Как передает Report, соответствующий пост появился в Twitter ведомства.

"Реагируя на COVID-19, Госдепартамент приостанавливает повседневные визовые услуги в большинстве стран", — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве США также высказали уверенность в том, что вскоре ситуация изменится в лучшую сторону, а пока призвали всех заинтересованных проверять сайты посольств и консульств для получения более подробной информации.

Днем ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Канада закроют границу между государствами по взаимной договоренности для пресечения распространения инфекции.

В настоящее время во всех 50 штатах США зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Число заболевших в стране, согласно информации международного агентства статистики Worldometer, составляет около 7,7 тыс., скончались 175 пациентов.