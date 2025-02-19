США приостановили рассмотрение миграционных заявок из Украины

Администрация американского президента Дональда Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из стран Латинской Америки и из Украины, которым было разрешено въехать в США при экс-президенте Джо Байдене.

Администрация американского президента Дональда Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из стран Латинской Америки и из Украины, которым было разрешено въехать в США при экс-президенте Джо Байдене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CBS.

По данным источников, меры могут коснуться мигрантов, которые находятся в процессе подачи заявлений на получение различных иммиграционных льгот, позволяющих им остаться в США на законных основаниях.

CBS отмечает, что меры вводятся на неопределенный срок, пока официальные лица будут работать над выявлением потенциальных случаев мошенничества и улучшением процедур проверки.

Трамп ранее неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После вступления 20 января в должность президента он подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Министерство внутренней безопасности США расширило полномочия американских правоохранительных органов, позволив им депортировать нелегалов по так называемой ускоренной процедуре, то есть без решения иммиграционного суда.