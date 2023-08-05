США приостановили программы по помощи Нигеру

Администрация президента Соединенных Штатов на время прекращает проведение ряда программ по оказанию помощи Нигеру.

Администрация президента Соединенных Штатов на время прекращает проведение ряда программ по оказанию помощи Нигеру.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера. Эти временные меры не затрагивают все программы по оказанию зарубежной помощи в Нигере", - добавил он.

По словам госсекретаря, американская сторона продолжит предоставлять Нигеру гуманитарную и продовольственную помощь.

Напомним, что 26 июля группа мятежных военных в Нигере объявила об отстранении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа и приостановке действия конституции. 28 июля мятежники заявили, что новым главой страны стал генерал Абдурахман Тчиани, который руководил президентской гвардией и удерживает Базума и его семью в президентской резиденции. Экономическое сообщество стран Западной Африки осудило переворот и дало мятежникам неделю на восстановление конституционного правления.