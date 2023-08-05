США приостановили программы по помощи Нигеру

Администрация президента Соединенных Штатов на время прекращает проведение ряда программ по оказанию помощи Нигеру.
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"Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера. Эти временные меры не затрагивают все программы по оказанию зарубежной помощи в Нигере", - добавил он.
По словам госсекретаря, американская сторона продолжит предоставлять Нигеру гуманитарную и продовольственную помощь.
Напомним, что 26 июля группа мятежных военных в Нигере объявила об отстранении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа и приостановке действия конституции. 28 июля мятежники заявили, что новым главой страны стал генерал Абдурахман Тчиани, который руководил президентской гвардией и удерживает Базума и его семью в президентской резиденции. Экономическое сообщество стран Западной Африки осудило переворот и дало мятежникам неделю на восстановление конституционного правления.