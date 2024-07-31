Блинкен: США приостановили программу помощи Грузии из-за закона об иноагентах

США приостанавливают программу оказания помощи Грузии в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния".

Администрация США приняла решение приостановить программу оказания помощи Грузии в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report cо ccылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"23 мая после антидемократических действий грузинского правительства я объявил о проведении всеобъемлющего обзора двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией. В результате этого обзора Соединенные Штаты приостанавливают оказание помощи на сумму более 95 млн долларов, которая напрямую направлена на поддержку правительства Грузии", - отметил Блинкен.