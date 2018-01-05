США приостановили помощь Пакистану в сфере безопасности

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ “США приостанавливают финансовую помощь в сфере безопасности Пакистану до тех пор, пока Исламабад «не начнет предпринимать меры в отношении Талибана.”

Как передает Reportсо ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

При этом она не смогла сказать, о какой сумме идет речь.

“Мы можем подтвердить, что мы приостанавливаем помощь в сфере безопасности Пакистану, пока пакистанское правительство не начнет предпринимать меры в отношении группировок, в том числе афганского Талибана”, — сказала Нойерт на брифинге.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал “глупостью” многомиллиардные переводы Пакистану за последние 15 лет со стороны США.

