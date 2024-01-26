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США приостановили финансирование агентства ООН из-за подозрений в связях с ХАМАС

США приостановили финансирование агентства ООН из-за подозрений в связях с ХАМАС Госдеп США приостановил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за утверждений о том, что некоторые сотрудники гуманитарного агентства могли быть причастны к нападению движения ХАМАС на
Другие страны
26 января 2024 г. 20:35
США приостановили финансирование агентства ООН из-за подозрений в связях с ХАМАС

Госдеп США приостановил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за утверждений о том, что некоторые сотрудники гуманитарного агентства могли быть причастны к нападению движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера.

"Соединенные Штаты крайне обеспокоены утверждениями о том, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к террористической атаке ХАМАС 7 октября на Израиль. Госдепартамент временно приостановил выделение дополнительного финансирования БАПОР на период рассмотрения этих утверждений и выработки ООН шагов в ответ на них", - говорится в заявлении Миллера.

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Версия на английском языке US halts funding for UN Agency over suspicion of its links to Hamas

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