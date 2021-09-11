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США приостановили эвакуацию из Афганистана из-за случаев кори

США приостановили эвакуацию из Афганистана из-за случаев кори Операция по эвакуации жителей Афганистана в США приостановлена после того, как среди них были выявлены больные корью.
Другие страны
11 сентября 2021 г. 00:27
США приостановили эвакуацию из Афганистана из-за случаев кори

Операция по эвакуации жителей Афганистана в США приостановлена после того, как среди них были выявлены больные корью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она рассказала, что с соответствующей просьбой к властям обратились федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) (входят в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб США). "Операция союзников по отправке рейсов с афганцами в Соединенные Штаты была приостановлена по просьбе ЦКПЗ, а также в целях предосторожности из-за четырех диагностированных случаев заболевания корью среди афганцев, которые недавно прибыли в США. Эти люди находятся на карантине", - отметила Псаки.

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