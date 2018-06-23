США приостановили две программы военных учений с Южной Кореей

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ США приостановили на неопределенное время две программы военных учений по обмену и подготовке с Южной Кореей, запланированные на ближайшие три месяца.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Пентагона.

"В целях поддержки осуществления договоренностей на высшем уровне в Сингапуре и в рамках координации с нашим союзником — Республикой Корея, министр обороны (Джеймс) Мэттис на неопределенный срок приостановил некоторые учения", — отмечается в заявлении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт.

Речь идет об учениях "Защитники свободы" (Freedom guardian), а также о программе военно-морского обмена, запланированных на ближайшие три месяца.

По словам Уайт, на такой шаг Пентагон пошел для того, чтобы поддержать предстоящие дипломатические переговоры под руководством госсекретаря США Майка Помпео.

При этом, по ее словам, дальнейшие решения будут зависеть от того, насколько добросовестно КНДР будет вести диалог.