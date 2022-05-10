США приостановили действие таможенных пошлин на импорт украинской стали

Министерство торговли США приняло решение приостановить на один год действие введенных предыдущим президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на украинскую сталь.
Как отмечается в документе, "сегодня... (9 мая – ред.) Раймондо объявила о том, что Соединенные Штаты на один год приостанавливают тарифы на украинскую сталь". В министерстве считают, что данный шаг "поддержит одну из важнейших отраслей промышленности Украины", которая "имеет уникальное значение для экономической мощи страны".
"Работники сталелитейной промышленности - одни из самых стойких в мире независимо от того, живут ли они в Янгстауне (крупный центр металлургии в штате Огайо) или Мариуполе. Мы не можем просто восхищаться стойкостью и духом украинского народа - мы должны выручить и поддержать одну из самых важных отраслей для экономического благополучия Украины. Для того чтобы металлургические комбинаты продолжали оставаться экономическим спасательным кругом для населения Украины, они должны иметь возможность экспортировать свою сталь", - отметила Раймондо.