США приостановили эксплуатацию 171 самолета Boeing после аварийной ситуации

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта Alaska Airlines.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта Alaska Airlines.

Как передает Report , об этом сообщается в заявлении регулятора.

Ранее самолет компании Alaska Airlines, направлявшийся в Онтарио (штат Калифорния), совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда (штат Орегон) вскоре после вылета из-за разгерметизации борта. Сообщается, что при этом у самолета отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.

"FAA требует провести немедленные проверки некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9, прежде чем они смогут вернуться к полетам. Мы продолжим принимать решения, основываясь на безопасности, пока мы помогаем Национальному совету по безопасности на транспорте с расследованием инцидента с рейсом 1282 Alaska Airlines", - заявил администратор FAA Майкл Уитакер.

Это решение затронет примерно 171 самолет.