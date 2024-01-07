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США приостановили эксплуатацию 171 самолета Boeing после аварийной ситуации

США приостановили эксплуатацию 171 самолета Boeing после аварийной ситуации Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта Alaska Airlines.
Другие страны
7 января 2024 г. 02:17
США приостановили эксплуатацию 171 самолета Boeing после аварийной ситуации

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта Alaska Airlines.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении регулятора.

Ранее самолет компании Alaska Airlines, направлявшийся в Онтарио (штат Калифорния), совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда (штат Орегон) вскоре после вылета из-за разгерметизации борта. Сообщается, что при этом у самолета отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.

"FAA требует провести немедленные проверки некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9, прежде чем они смогут вернуться к полетам. Мы продолжим принимать решения, основываясь на безопасности, пока мы помогаем Национальному совету по безопасности на транспорте с расследованием инцидента с рейсом 1282 Alaska Airlines", - заявил администратор FAA Майкл Уитакер.

Это решение затронет примерно 171 самолет.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ qəza vəziyyətinə görə 171 ədəd “Boeing” təyyarəsinin istismarını dayandırıb

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