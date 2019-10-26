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США приостанавливают полёты на Кубу

США приостанавливают полёты на Кубу

США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, за исключением Гаваны.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении Госдепартамента.

Отмечается, что целью данного предприятия является предотвращение получения кубинским режимом денег от поездок граждан США.

Уточняется, что американским компаниям даётся 45 дней на отмену запланированных рейсов.

Между тем глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что планы властей США по ужесточению ограничений в отношении авиаперевозок на Кубу вредят отношениям между народами обеих стран и не заставят власти острова пойти на уступки.

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