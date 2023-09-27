США приостанавливают часть программ помощи Габону

Администрация США временно прекращает проведение некоторых программ оказания помощи Габону.

Администрация США временно прекращает проведение некоторых программ оказания помощи Габону.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Правительство США приостанавливает определенные программы оказания зарубежной помощи в интересах правительства Габона по мере того, как мы оцениваем неконституционное вмешательство со стороны военных страны", - отметил он. По мнению госсекретаря, "эти временные меры соответствуют шагам, предпринятым Экономическим сообществом стран Западной Африки, Африканским союзом и другими иностранными партнерами".

Блинкен подтвердил, что Вашингтон собирает сведения о ситуации в республике.

"Мы продолжим деятельность правительства США в Габоне, включая дипломатическую и консульскую работу по поддержке граждан США", - заявил он.