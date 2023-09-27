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США приостанавливают часть программ помощи Габону

США приостанавливают часть программ помощи Габону Администрация США временно прекращает проведение некоторых программ оказания помощи Габону.
Другие страны
27 сентября 2023 г. 07:28
США приостанавливают часть программ помощи Габону

Администрация США временно прекращает проведение некоторых программ оказания помощи Габону.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Правительство США приостанавливает определенные программы оказания зарубежной помощи в интересах правительства Габона по мере того, как мы оцениваем неконституционное вмешательство со стороны военных страны", - отметил он. По мнению госсекретаря, "эти временные меры соответствуют шагам, предпринятым Экономическим сообществом стран Западной Африки, Африканским союзом и другими иностранными партнерами".

Блинкен подтвердил, что Вашингтон собирает сведения о ситуации в республике.

"Мы продолжим деятельность правительства США в Габоне, включая дипломатическую и консульскую работу по поддержке граждан США", - заявил он.

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