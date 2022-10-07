США внесли 31 китайскую компанию в список на экспортные ограничения

США приняли решение ограничить экспортные возможности 31 китайской технологической компании. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Министерства торговли США. Согласно информации, установить «добросовестност

США внесли 31 компанию из Китая в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции.

Как передает Report, об этом сообщило министерство торговли штатов.

Ведомство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта "хай-тек".

"Бюро промышленности и безопасности внесло коррективы в положения об экспортном администрировании, добавив 31 структуру в список неподтвержденных лиц", - сказано в сообщении.