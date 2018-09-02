США приняли решение не выделять Пакистану $300 млн помощи

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты приняли решение окончательно отменить выделение Пакистану $300 млн помощи, которые теперь пойдут на другие цели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель министерства обороны США Коун Фолкнер агентству Reuters.

Речь идет о средствах, которые первоначально предназначались для оказания помощи Пакистану в проведении контртеррористических операций, но были заморожены после обнародования президентом США Дональдом Трампом новой стратегии в Юго-Восточной Азии. Тогда отмечалось, что замораживаются около $900 млн до тех пор, пока администрация США не увидит со стороны Исламабада убедительных шагов, демонстрирующих приверженность борьбе с боевиками. В результате ранее в этом году правительство США уже окончательно отказалось выделять свыше $500 млн, а теперь решило поступить также еще с $300 млн. "Из-за недостаточно решительных действий Пакистана в поддержку стратегии в Юго-Восточной Азии оставшиеся $300 млн были перераспределены", - указал Фолкнер.

Он пояснил, что эти средства пустят на другие "внеочередные приоритетные задачи", если это одобрит Конгресс.