США примут "жесткие меры" в случае нарушений в зоне деэскалации в Сирии

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Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ США примут жесткие меры в случае, если сирийские войска откроют огонь в зоне деэскалации на юго-западе страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в заявлении Государственного департамента, размещенном на его сайте.

В США выразили обеспокоенность сообщениям, что Дамаск собирается провести операции на юго-западе Сирии на территории зон деэскалации.

"США остаются приверженными обеспечению стабильности в зоне деэскалации на юго-западе Сирии и сохранению режима прекращения огня. Мы также предостерегаем сирийский режим от любых действий, которые могут привести к расширению территории конфликта или поставить под угрозу прекращение огня. Будучи гарантом этой зоны деэскалации с Россией и Иорданией, Соединенные Штаты предпримут жесткие и соответствующие меры в ответ на нарушения режима Асада", - отмечается в заявлении.

В Госдепе напомнили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи во вьетнамском Дананге в ноябре 2017 года договорились о дээскалации конфликта в Сирии. "Это соглашение должны уважать и исполнять. Россия объявила всему миру и Совбезу ООН, что она будет "гарантировать" соблюдение режима прекращения огня в зонах деэскалации".

В ведомстве выразил сожаление, сирийская армия при поддержки России и Ирана периодически нарушает его, в частности, в Восточной Гуте.

В документе отмечается, что Сирия и ее союзники продолжают конфликт, якобы игнорируя свои собственные соглашения о режиме прекращения огня и препятствуют женевскому процессу.