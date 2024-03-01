США примут жесткие меры в случае наращивания военного сотрудничества РФ и Ирана

Администрация Соединенных Штатов и их союзники намерены принять быстрые и жесткие меры в случае значительного наращивания военно-технического сотрудничества России и Ирана.

Администрация Соединенных Штатов и их союзники намерены принять быстрые и жесткие меры в случае значительного наращивания военно-технического сотрудничества России и Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Его попросили прокомментировать вывод Россией на орбиту иранского малого спутника "Парс-1", предназначенного для отработки технологий дистанционного зондирования Земли.

"Мы видели сообщения о запуске спутника, и это еще одно свидетельство углубления военного сотрудничества между Ираном и Россией. Как мы неоднократно публично предупреждали, это партнерство вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу. Мы продемонстрировали нашу способность принимать меры в ответ на военное сотрудничество между Россией и Ираном в тесной координации с нашими партнерами и союзниками. И если Иран пойдет дальше и продаст России баллистические ракеты, я могу заверить вас, что ответ международного сообщества будет быстрым и жестким", - утверждал дипломат.